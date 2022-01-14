Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Еще одно подразделение миротворцев вернулось на родину 06:19
Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января 06:15
Племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого зампреда КНБ Казахстана 06:14
Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар» 06:07
Более 2 тысяч человек задержали в Алма-Ате после беспорядков 06:03
В Пентагоне отказались рассказывать о разработках противодействия гиперзвуковому... 06:01
Товарооборот России и Китая за 2021 год вырос на 35,8% 05:52
На сайте Минобрнауки Украины появилось сообщение «бойтесь и ждите... 05:50
Каттани рассказал, как «ПСЖ» не хотел отпускать его в «Спартак» 05:41
Из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ 05:35
Бесплатная ставка 1000 р.

Стали известны подробности подготовки сборной России перед матчем с Польшей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Сборная России по футболу после окончания 21-го тура Российской премьер-лиги (14 марта) отправится в турецкий Белек на сбор перед стыковым матчем с Польшей за право сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает «СЭ».

Также сообщается, что подопечные Валерия Карпина проведут один товарищеский матч с национальной командой, которая не пробилась на мировое первенство.

Напомним, что сборная России завершила выступление в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Это не позволило россиянам отобраться на турнир напрямую.

Теперь национальной команде предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года в «Лужниках».

Победитель этой пары также в «Лужниках» сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал, почему отечественным футболистам не хватает уверенности в себе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть