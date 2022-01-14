Стали известны подробности подготовки сборной России перед матчем с Польшей

Сборная России по футболу после окончания 21-го тура Российской премьер-лиги (14 марта) отправится в турецкий Белек на сбор перед стыковым матчем с Польшей за право сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает «СЭ».

Также сообщается, что подопечные Валерия Карпина проведут один товарищеский матч с национальной командой, которая не пробилась на мировое первенство.

Напомним, что сборная России завершила выступление в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Это не позволило россиянам отобраться на турнир напрямую.

Теперь национальной команде предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года в «Лужниках».

Победитель этой пары также в «Лужниках» сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию ЧМ-2022.

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