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Дивеев объяснил, почему несколько российских игроков ЦСКА покрасили волосы в белый цвет

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РИА «Новости»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, почему некоторые футболисты армейского клуба покрасили волосы в белый цвет.

Блондинами из отпуска вернулся сам Дивеев, а также полузащитники Константин Кучаев и Иван Обляков.

«Договорились после Тулы, что покрасимся. Это не спор, просто договорились. В команде немного подкалывают, дали темку для новых шуток команде. Каких-то особо запоминающихся шуток не было», — приводит слова защитника пресс-служба красно-синих.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА после 18-ти туров занимает четвертое место, набрав 30 очков. Армейцы проигрывают одно очко идущему третьим «Сочи», располагаются в шести очках от идущего вторым московского «Динамо» и в восьми баллах от лидирующего петербургского «Зенита».

В следующем туре ЦСКА сыграет против столичного «Спартака». Встреча состоится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что тренер ЦСКА Григорий Бабаян не смог присутствовать с командой на первом сборе в Испании из-за проблем с вылетом из Казахстана.

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Футбол. Чемпионат России
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