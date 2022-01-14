Месси выступил с заявлением, рассказав о восстановлении после коронавируса

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в Instagram обратился к болельщикам, рассказав о своем восстановлении после заболевания коронавирусом.

Нападающий поблагодарил болельщиков за слова поддержки, а также отметил, что ему понадобилось больше времени на выздоровление, чем он изначально предполагал.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским «Реалом».

Ранее экс-вратарь «Реала» Ежи Дудек рассказал о грубом поведении Лионеля Месси во время выступления за «Барселону».

«Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся «Барселона» с Хосепом Гвардиолой. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий и казалось бы хороший человек», — сказал Дудек.