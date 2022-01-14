Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Губерниев назвал биатлонистов, которые должны ехать на Олимпиаду-2022 04:54
В Италии запретили охоту из-за чумы 04:49
Россиян предупредили об изменении веса при коронавирусе 04:37
Дивеев объяснил, почему несколько российских игроков ЦСКА покрасили волосы в белый... 04:36
Рыночная стоимость Ford впервые превысила $100 млрд 04:35
Специалист рассказала о главных ошибках, мешающих похудению 04:29
Ла Лига добавила Крым в состав Украины на карте после обращения посольства 04:18
Джонсон избежит наказания за вечеринки во время локдауна 04:13
Российский корабль «Орск» вошел в Средиземное море 04:05
NASA: к Земле 18 января приблизится «потенциально опасный» астероид 04:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Месси выступил с заявлением, рассказав о восстановлении после коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в Instagram обратился к болельщикам, рассказав о своем восстановлении после заболевания коронавирусом.

Нападающий поблагодарил болельщиков за слова поддержки, а также отметил, что ему понадобилось больше времени на выздоровление, чем он изначально предполагал.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

В Лиге чемпионов аргентинец является лучшим бомбардиром своей команды. В 1/8 финала французы встретятся с мадридским «Реалом».

Ранее экс-вратарь «Реала» Ежи Дудек рассказал о грубом поведении Лионеля Месси во время выступления за «Барселону».

«Он был очень обманчивым и провокационным, как и вся «Барселона» с Хосепом Гвардиолой. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий и казалось бы хороший человек», — сказал Дудек.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть