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Самедов: Жирков на две головы выше многих молодых футболистов

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РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал переход хавбека Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

»Жирков — большой футболист. В 38 лет он продолжил карьеру. Юрий Валентинович — большой мастер. Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате.

Не знаю, насколько трио Глушаков, Мамаев, Жирков поможет «Химкам» избежать вылета. Но знаю точно, что это большие футболисты с хорошей карьерой», — приводит слова Самедова «СЭ».

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Подмосковный клуб после 18-ти туров заработал 14 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, как Юрий Жирков поможет «Химкам».

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