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Казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры после задержания ОМОНом

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@kuat khamitov/instagram.com

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Куат Хамитов рассказал о том, что после инцидента с задержанием ОМОНом не собирается продолжать профессиональную карьеру.

«Я планировал еще лет пять выступать, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил официально завершить карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни», — сказал 33-летний спортсмен в Instagram.

Ранее мама бойца Хамитова рассказала, что ее сына освободили после задержания за участие в незаконном митинге.

Напомним, 2 января в казахстанском городе Жанаозен вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге.

Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

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