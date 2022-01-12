КХЛ объявила об отмене московского дерби

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не проводить матч матч регулярного чемпионата между столичными «Динамо» и «Спартаком», который был запланирован на 13 января. Об этом лига сообщила на своем официальном сайте.

В сообщении говорится в сообщении, по состоянию на 11 января у десяти игроков и трех представителей красно-белых ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о судьбе турнира в текущем сезоне.

«Все клубы хотят играть и доиграть чемпионат. Сейчас весь сезон под угрозой. Думали сегодня, как продолжать чемпионат, выслушали клубы. Вчера была встреча с ФХР. Много разных сценариев», — сказал Морозов.