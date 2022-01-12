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Итальянский журналист: «Ювентусу» надо приложить усилия, чтобы убедить «Зенит» продать Азмуна

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РИА Новости

Итальянский журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари считает, что туринскому «Ювентусу» будет не просто договориться с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Его слова передает Tutto Juve со ссылкой на 1 Station Radio.

«По Азмуну надо учитывать, что «Зенит» не тот клуб, который будет наживаться на сделках любой ценой. «Ювентусу» придется приложить усилия, потому что, если предложение не удовлетворит «Зенит», то российский клуб может подождать конца сезона и потом начать все с нуля», — сказал Лонгари.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Лион» увеличил предложение по трансферу Азмуна.

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