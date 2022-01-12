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Кобелев: вряд ли «Динамо» могло найти нападающего лучше, чем Смолов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев высказался о вероятном переходе форварда «Локомотива» Федора Смолова в стан бело-голубых. Его слова передает «РБ Спорт».

«На бумаге трансфер хороший, - отметил Кобелев. - В это окно «Динамо» вряд ли могло найти нападающего лучше, чем Смолов. Он игрок национальной сборной, еще и с опытом, который на финишной прямой чемпионата может помочь. Смолов – хороший трансфер для «Динамо», если Шварц сможет встроить его в командную структуру», — сказал Кобелев.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о переходе нападающего в московское «Динамо». Действующее соглашение игрока сборной России с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2022 года.

31-летний Смолов в 15 матчах чемпионата России текущего сезона отметился семью забитыми мячами.

Смолов является воспитанником столичного «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в РПЛ.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с красно-зелеными он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

Ранее бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о вероятном переходе Смолова в «Динамо».

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