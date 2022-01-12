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Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт

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Global Look Press

Японский нападающий «Йокогамы» Кацуйоси Миура продлил соглашение с «Йокогамой», за которую он выступает с 2005 года. Об этом сообщает The Japan Times.

Сообщается, что 54-летний футболист будет выступать за клуб четвертого дивизиона «Судзука Пойнт Геттерс», в который его на год отдали в аренду.

В сентябре 2020 года Миура вышел на поле в матче против «Кавасаки Фронтале» и стал самым возрастным участником профессионального футбольного матча. Миура — единственный профессиональный футболист, игравший в пяти десятилетиях — на его счету 35 сезонов.

Миура является чемпионом лиги Алагоас (1987), чемпионом Лиги Паранаэнсе (1989), чемпионом Первого Дивизиона Японской соккер-лиги (1990/91, 1991/92), чемпионом Лиги J1(1993, 1994), обладателем Кубка JSL (1991, 1992), обладателем Кубка Джей-лиги (1993, 1994), обладателем Кубка Императора (1996), обладателем XEROX Champions Cup (1994, 1995), победителем чемпионата Хорватии (1998/99), победитель Кубка Азии (1992).

Ранее сообщалось, что 38-летний Юрий Жирков вернется в Российскую премьер-лигу.

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