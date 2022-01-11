Стерлинг назвал причину переноса боя с Петром Яном

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг назвал причину переноса боя с россиянином Петром Яном, передает MMA Fighting.

«Как мне сказали, причина переноса заключается в том, что Ян не вакцинирован. Именно из-за этого Ян не может драться в марте. Я бы сказал, что действительно уважаю его гангстерский подход», — сказал Стерлинг.

Поединок перенесен с 5 марта на 9 апреля, но точной новой даты боя пока нет.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула. Звание временного чемпиона UFC Петр завоевал, победив в октябре американца Кори Сандхэгена единогласным решением судей.

Ранее российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский призвал своего соотечественника Петра Яна не поддаваться эмоциям в титульном поединке-реванше за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга.