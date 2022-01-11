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Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

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Официальный сайт НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин пропустил тренировку своего клуба, передает журналистка Саманта Пелл в Twitter.

В команде отметили, что отсутствие связано с тем, что сегодняшний день предназначен для восстановления.

9 января в матче против «Миннесоты» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету их уже 27, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков НХЛ. Первые два места принадлежат игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты».

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Хоккей. НХЛ
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