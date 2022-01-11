У Алены Косторной возникли осложнения после снятия гипса

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала в Instagram о том, что у нее возникли осложнения после снятия гипса с руки.

«Сняли ли гипс? Да не то чтобы сняли. Есть осложнения, которые если не долечить, то будут последствия. Не хочется остаться однорукой в 18 лет», — написала Косторная.

13 декабря было объявлено, что Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Таким образом, спортсменка не сможет отобраться на Олимпиаду-2022, которая состоится в начале года в китайском Пекине. Предполагается, что на восстановление фигуристке понадобится шесть-восемь недель.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее Алена Косторная рассказала, как она сломала кисть.