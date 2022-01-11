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Журналист Орлов о Fan ID: люди не будут ходить на стадион

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РИА Новости

Журналист Геннадий Орлов высказался о введении Fan ID.

«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион. Нам надо, чтобы 68 тысяч приходило на стадион в Петербурге. Вы найдете столько желающих получить Fan ID?» — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира — 2018. Документ должен был получить каждый болельщик, чтобы попасть на матчи турниров. Также фанаты могли бесплатно пользоваться транспортом между городами, где проходили матчи мундиаля.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о возможном бойкоте фанатами московских ЦСКА и «Спартака» дерби из-за введения закона о Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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