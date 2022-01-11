В КХЛ определились с судьбой текущего сезона на фоне массовых переносов матчей

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решило не прерывать текущий сезон на фоне массовых переносов матчей из-за коронавируса, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что лига посоветовалась с клубами приняла решение продолжить регулярный чемпионат.

«Будут сыграны все запланированные до Олимпийских игр матчи, исходя из эпидемиологической ситуации», — отметил источник.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее КХЛ объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием нижегородского «Торпедо».