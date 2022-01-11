Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Комитете солдатских матерей» готовы помочь срочникам... 17:08
Перед тем, как перестать выходить на связь, Алиса Теплякова получила неуд... 17:08
Путин отметил яркие успехи празднующего юбилей Хабенского 17:08
Энергетическая компания извинилась за совет обнимать питомцев, чтобы согреться 17:06
В Instagram добавили долгожданную функцию 17:05
Ученые нашли новые гены, связанные с ожирением 17:04
BFM: жена Макрона получала анонимные сообщения о его встречах с любовником 17:03
В BSSF рассказали о ситуации с отстранением от стартов из-за политики... 17:01
В правительстве РФ прокомментировали ситуацию с распространением... 17:01
Юрист предположил, что может грозить солдатам, осквернившим памятник на Кубани 16:56
Бесплатная ставка 1000 р.

В КХЛ определились с судьбой текущего сезона на фоне массовых переносов матчей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решило не прерывать текущий сезон на фоне массовых переносов матчей из-за коронавируса, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что лига посоветовалась с клубами приняла решение продолжить регулярный чемпионат.

«Будут сыграны все запланированные до Олимпийских игр матчи, исходя из эпидемиологической ситуации», — отметил источник.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее КХЛ объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием нижегородского «Торпедо».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть