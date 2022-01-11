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Игрок НХЛ об Овечкине: в этой игре больше никогда не будет такого хорошего снайпера

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк рассказал, каким помнит Александра Овечкина во времена своего детства.

«Мимо Овечкина пройти было нельзя, и я смотрел на него всякий раз, когда проходил чемпионат мира или Олимпиада. На такого игрока смотрели все дети. Невероятный, выдающийся хоккеист. Возможно, в этой игре больше никогда не будет такого хорошего снайпера», — передает слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне на счету Овечкина 27 голевых передач, а также 24 заброшенных шайбы. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. По этому показателю 36-летний россиянин третий среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Первые два места принадлежат игрокам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, в активе которых по 53 балла.

36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил игру Овечкина и заявил, что российский нападающий уже скоро может занять первое место в списке бомбардиров.

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Хоккей. НХЛ
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