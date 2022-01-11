Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Instagram отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА. Он выложил в сторис свою старую публикацию перед уходом тренера в «Краснодар», в которой уверял, что специалист скоро вернется обратно.

«Никаких сомнений не было», — написал Акинфеев.

Акинфеев и братья Березуцкие на протяжении 15 лет были одноклубниками. Алексей и Василий летом 2018 года завершили свои спортивные карьеры. В 2020 году они вошли в тренерский штаб ЦСКА, но в апреле 2021 года Василий ушел в «Краснодар».

10 января ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб команды. Его брат Алексей в июне 2021 года был назначен главным тренером армейцев. В этом сезоне под его руководством команда одержала девять побед в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на восемь очков. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России, в марте в рамках 1/8 финала им предстоит встретиться с «Сочи».

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возвращении в команду Василия Березуцкого.