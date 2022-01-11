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Лыжники сборной Швеции и Норвегии подозреваются в жульничестве со смазками

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krsk2019.ru

Лыжники сборных Швеции и Норвегии подозреваются в применении запрещенных лыжных смазок. Об этом сообщает издание NRK.

В прошлые выходные несколько спортсменов прибыли на соревнования, проходящие в шведском Фалуне, чтобы подготовиться к предстоящим Олимпийским играм. Главный судья соревнований отправил письмо в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) о том, что спортсмены использовали лыжные смазки с фтором, который запрещен. На данный момент имена нарушителей не разглашаются. Некоторые из спортсменов уже признались, что применяли данные запрещенные смазки. Делегат соревнований отметил, что подтвердить факт жульничества является невозможным.

FIS в последние годы пыталась найти метод для выявления подобного рода нарушений, но этого сделать не удалось, поэтому между федерациями всех стран подписано соглашение об отказе от использования смазок, содержащих фтор.

Ранее сообщалось, что FIS отменила последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был состояться в конце месяца в Словении.

Напомним, что также был отменен следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был стартовать 14 января во Франции.

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