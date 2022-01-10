Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Болгарии рассказали, как относятся к расширению НАТО на восточном фланге 22:52
Украина обсудила с НАТО «болезненные» санкции против России 22:41
Яхья в ближайшее время будет назначен менеджером по развитию молодежи... 22:36
В США сообщили о проблемах у демократов из-за «Северного потока... 22:25
«Можно доиграть сезон, но будет ли предложение от «Зенита»?»: тренер... 22:18
Медведев рассказал о будущем Дзюбы после перехода Сергеева в «Зенит» 22:12
Боррель предложил ЕС сформулировать собственные предложения по евробезопасности 22:04
Океанологи разгадали секрет циклонов Юпитера 22:02
В Кремле отреагировали на переговоры России и США 21:57
Сын Куравлева рассказал о госпитализации отца 21:47
Бесплатная ставка 1000 р.

Орлов: не знаю, зачем Смолов нужен «Динамо», он играет в футбол вчерашнего дня

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов не сможет помочь московскому «Динамо». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, зачем он нужен «Динамо». При той скоростной игре, которую выстроил Шварц, нужен ли им Смолов? Не уверен. Он, как и Миранчук, играет в футбол вчерашнего дня. Они играют эпизодами. Нет постоянного движения. Посмотрите, как много бегают Малком и Клаудинью. Перестроится ли Смолов в «Динамо»? Не уверен. Есть же стереотипы», — сказал Орлов.

Ранее стало известно, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму. Действующее соглашение форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет €3,1 млн, при этом лидеры «Динамо» получают намного меньше.

Смолов является воспитанником московского «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Через восемь лет россиянин покинул команду и перешел в «Краснодар».

Накануне сообщалось, что медобследование Смолова в «Динамо» завершится 11 января.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть