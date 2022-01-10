Орлов: не знаю, зачем Смолов нужен «Динамо», он играет в футбол вчерашнего дня

Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов не сможет помочь московскому «Динамо». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, зачем он нужен «Динамо». При той скоростной игре, которую выстроил Шварц, нужен ли им Смолов? Не уверен. Он, как и Миранчук, играет в футбол вчерашнего дня. Они играют эпизодами. Нет постоянного движения. Посмотрите, как много бегают Малком и Клаудинью. Перестроится ли Смолов в «Динамо»? Не уверен. Есть же стереотипы», — сказал Орлов.

Ранее стало известно, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму. Действующее соглашение форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет €3,1 млн, при этом лидеры «Динамо» получают намного меньше.

Смолов является воспитанником московского «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Через восемь лет россиянин покинул команду и перешел в «Краснодар».

Накануне сообщалось, что медобследование Смолова в «Динамо» завершится 11 января.