Смородская о возвращении Василия Березуцкого в ЦСКА: «Краснодар» — перевернутая страница

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, легендарный защитник московского клуба вошел в тренерский штаб своего брата Алексея.

«Я желаю им удачи. Будет непросто, но я надеюсь, что у них все получится. Мне кажется, что вдвоем они принесут клубу больше пользы. Березуцкие — умные ребята, хорошо ладят и с командой, и друг с другом. Это может помочь. «Краснодар» для Василия уже перевернутая страница», — сказала Смородская.

Алексей Березуцкий является главным тренером ЦСКА. Его брат Василий до этого входил в тренерский штаб «Краснодара».

Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Василия Березуцкого.