ЦСКА анонсировал возвращение Василия Березуцкого в клуб

Московский ЦСКА в Twitter выложил фото Василия и Алексея Березуцких.
«Теперь верите?» — гласит подпись под постом.
Алексей Березуцкий является тренером ЦСКА. Его брат Василий до этого входил в тренерский штаб «Краснодара».
Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России.
Ранее Алексей Березуцкий высказался о скандальном интервью Ивицы Олича после увольнения из ЦСКА
Теперь верите? �� #GuessWhosBack #BackAgain pic.twitter.com/brIAH7zb2o— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2022