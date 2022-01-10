ЦСКА анонсировал возвращение Василия Березуцкого в клуб

Московский ЦСКА в Twitter выложил фото Василия и Алексея Березуцких.

«Теперь верите?» — гласит подпись под постом.

Алексей Березуцкий является тренером ЦСКА. Его брат Василий до этого входил в тренерский штаб «Краснодара».

Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России.

Ранее Алексей Березуцкий высказался о скандальном интервью Ивицы Олича после увольнения из ЦСКА