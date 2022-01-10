Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим главным тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По данным источника, 45-летний специалист и российский клуб обсуждают условия контракта. Отмечается, что на данный момент это основной кандидат для руководства «быков».

Немецкий наставник покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2021 года. Фарке руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил команду из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает на пост главного тренера двух иностранных тренеров и одного россиянина.