В клубе КХЛ два месяца не платят зарплату

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) возникли финансовые сложности. В столичной команде хоккеистам в течение почти двух месяцев не платят зарплату. Об этом сообщает «СЭ».

Ни разу за этот сезон хоккеистам не выплачивали премии за победы. Некоторым игрокам полагаются выплаты по контрактным бонусам за прошлый сезон.

Столичный клуб после 47-го тура занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата на «Западе», набрав 64 очка.

В следующем туре подопечные Алексея Кудашева в Москве сыграют с финским «Йокеритом». Матч состоится 11 января. Начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 10 января в Континентальной хоккейной лиге пройдет совещание, на котором решится дальнейшая судьба чемпионата. В качестве вариантов рассматривается продолжение турнира или же его временная остановка.

В последнее время в клубах КХЛ увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

С начала месяца лига уже перенесла несколько матчей с участием московского ЦСКА, екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева».