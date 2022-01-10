Джоковича временно освободили из-под иммиграционного ареста

Судебное разбирательство по апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича на свое задержание при въезде на территорию Австралии сопровождается техническими проблемами с потоковой передачей процесса. Об этом сообщает Marca.

По этой причине судья постановил временно освободить первую ракетку мира из-под иммиграционного ареста, чтобы он имел возможность удаленно следить за процессом в другом месте.

В тоже время, подчеркивается, что 34-летний спортсмен после каждого слушания должен возвращаться под стражу.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна. Он не имел права покидать территорию гостиницы.

Ранее Дияна Джокович, мать Новака Джоковича, рассказала об условиях, в которых оказался ее сын после помещения на карантин.