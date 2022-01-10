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Визу Джоковича снова могут аннулировать

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Въездная виза сербского теннисиста снова может быть аннулирована. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на министерство внутренних дел Австралии.

У министерства есть право снова признать недействительной визу спортсмена, если апелляция в суде завершится успешно. В этом случае Джоковича ожидает повторное задержание. Сербу грозит депортация и запрет на въезд в страну.

Окончательное решение о депортации спортсмена будет принято сегодня.

Сербский теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (7). Победитель 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Australian Open стартует 17 января.

Ранее Джокович обратился к болельщикам из изоляции в Австралии и поблагодарил их за поддержку.

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