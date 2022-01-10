Стало известно, где хотел завершить карьеру Коби Брайант

Обозреватель Майк Сильски рассказал о своем разговоре с Коби Брайантом и о том, где погибший баскетболист хотел завершить свою карьеру.

«В тот вечер «Лейкерс» проиграли «Сиксерс». Матч проходил в Филадельфии. После игры я спросил Коби, не думал ли он о том, чтобы завершить карьеру в команде своего родного города. И он сказал: «Это было бы здорово. В старших классах я только об этом и думал», — сказал Сильски в подкасте I Am Kobe.

Брайант погиб 26 ноября 2020 года в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. На борту с ним находилась его 13-летняя дочь, а также пилот и восемь пассажиров. Все они погибли.

Американец был кумиром поклонников баскетбола по всему миру. Всю свою карьеру Брайант провел в одном клубе — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также два раза в составе сборной США становился победителем Олимпийских игр. 18 раз американец принимал участие в матче всех звезд. В 2020 году он был включен в Зал славы баскетбола.

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