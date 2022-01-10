О приостановке сезона в КХЛ могут объявить 10 января

10 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет совещание, на котором решится дальнейшая судьба чемпионата. В качестве вариантов рассматривается продолжение турнира или же его временная остановка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В последнее время в клубах КХЛ увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Из-за подобной ситуации уже был отменен Молодежный чемпионат мира (МЧМ) в Канаде. Сразу в нескольких командах-участницах были сданы положительные тесты на коронавирус, в том числе в сборной России.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался за перенос Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Но если за хотя бы одного заболевшего будут выписывать технарь, то лучше говорить о переносе Игр», — подчеркнул специалист.