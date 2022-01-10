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Экс-президент СБР: смотрим биатлон, но наших не наблюдаем

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РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал итоги женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«У Кристины Резцовой было очень большое желание выиграть, догнать норвежку. Стала прибавлять по ходу, а потом захлестнули эмоции. Но в целом хотелось бы, чтобы у женщин было больше эмоций. Кроме Резцовой, показывать пока некого. Смотрим биатлон, но наших не наблюдаем», — передает слова Драчева «Чемпионат».

В женской гонке преследования первой к финишу пришла норвежка Марте Рёйселанд. Биатлонистка совершила два промаха и преодолела дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Серебро завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Она также допустила два промаха, но отстала от лидера на 33,4 секунды.

Третье место заняла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова, отставшая от Рёйселанд на 42 секунды.

Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й, допустив три промаха. Резцова стала 14-й с шестью промахами.

Ранее Анфиса Резцова резко отреагировала на стрельбу дочери в гонке преследования.

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