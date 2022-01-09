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Игнатьев — о номинации «посмешище года» Кокорина: это унижает достоинство

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

«Я таких наград не знаю. Я в курсе только серьезных премий за проделанную работу, результаты, достижения и качественную игру. Все остальное унижает достоинство любого человека, в том числе и Кокорина.

Александр является представителем нашего футбола. Нужно думать не только о себе, но и об имидже. Это печально. Наши футболисты за исключением некоторых не могут достойно представить себе, свое лицо и наш футбол за рубежом. Поэтому имидж нашего футбола катится вниз, если уже не укатился», — приводит слова специалиста Betonmobile.ru.

Напомним, 30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что у него нет совета для форварда «Фиорентины» Александра Кокорина относительно дальнейшей карьеры игрока.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
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