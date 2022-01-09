Овечкин является главным претендентом на «Харт Трофи»

Издание ESPN провело анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, чтобы определить кандидатов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первое место занял российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он получил 60% первых мест в голосовании.

На втором месте канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Также в список кандидатов попали немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и швед Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ с 51 (24+27) очком. Он уступает лишь Драйзайтлю и Макдэвиду, у обоих по 53 очка.

36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 754 шайбы в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее Александр Овечкин поделился мнением о нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.