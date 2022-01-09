У Международной федерации хоккея нет договоренности с ФХР об участии россиян из НХЛ в ОИ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф опроверг информацию о наличии соглашения с Федерацией хоккея России (ФХР) насчет участия в Олимпийских играх — 2022 российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что ФХР пытается найти способ заявить российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, в состав сборной на Игры. По информации источника, ИИХФ не будет препятствовать участию россиян из НХЛ в хоккейном турнире в Пекине.

«Нет никакого соглашения между ИИХФ и ФХР об участии хоккеистов из НХЛ в ОИ. ИИХФ просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», — приводит слова Тардиф РИА «Новости».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.