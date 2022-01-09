Российские игроки НХЛ могут попасть на Олимпиаду

Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) имеют несколько вариантов попасть на Олимпийские игры — 2022 в Пекине и обойти запрет лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие в Играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Решение было принято централизованно, без голосования хоккеистов.

Сообщается, что представитель сборной России разговаривал с Люком Тардифом и Рене Фазелем — нынешним и бывшим главами Международной федерации хоккея (IIHF). Они сказали, что те наши хоккеисты, которые находятся в расширенном списке, могут принять участие в Олимпиаде. То есть со стороны организации никаких препятствий не будет.

По данным «Матч ТВ» российским игрокам НХЛ сообщили о вариантах поездки в столицу Китая.

Первый вариант — хоккеист договаривается с клубом НХЛ, чтобы расторгнуть свой контракт. Игрок выставляется на безусловный драфт отказов, с ним расторгают контракт. Он едет на ОИ. А перед дедлайном НХЛ спортсмен заново подписывает договор со своей командой.

Проблема тут в том, что этот игрок должен будет пройти через драфт отказов, то есть его сможет взять любой из 32 клубов НХЛ.

Второй вариант — как сделали Илья Ковальчук или Павел Дацюк. Хоккеист уходит на пенсию в НХЛ, а его клуб сохраняет права на игрока, пока ему не исполнится 35 лет.

В случае возвращения, когда тебе нет 35, ты должен получить согласие всех клубов лиги на такой камбэк. А если тебе больше 35, то зарплата игрока зависает под потолком у клуба. Именно поэтому «Детройт» обменял права на Дацюка в «Аризону».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

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