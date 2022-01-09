Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Раде оценили вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшие десять лет 14:48
Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему номинация «посмешище года» Кокорина... 14:42
В Бишкеке заверили, что через Киргизию в Казахстан не проходили террористы 14:29
Назван самый влиятельный человек в российском футболе 14:24
В МИД зарегистрировали около 1600 граждан, желающих вернуться в Россию... 14:17
Названо число погибших в результате массовых беспорядков в Казахстане 14:16
Трое детей погибли в Казахстане во время беспорядков 14:04
Более двух тысяч человек обратились за медпомощью в ходе беспорядков... 13:57
Олимпийская чемпионка назвала главную фаворитку ЧЕ по фигурному катанию 13:57
Жителей Москвы ожидают крупнейшие сугробы со времен войны 13:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Российские игроки НХЛ могут попасть на Олимпиаду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) имеют несколько вариантов попасть на Олимпийские игры — 2022 в Пекине и обойти запрет лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие в Играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Решение было принято централизованно, без голосования хоккеистов.

Сообщается, что представитель сборной России разговаривал с Люком Тардифом и Рене Фазелем — нынешним и бывшим главами Международной федерации хоккея (IIHF). Они сказали, что те наши хоккеисты, которые находятся в расширенном списке, могут принять участие в Олимпиаде. То есть со стороны организации никаких препятствий не будет.

По данным «Матч ТВ» российским игрокам НХЛ сообщили о вариантах поездки в столицу Китая.

Первый вариант — хоккеист договаривается с клубом НХЛ, чтобы расторгнуть свой контракт. Игрок выставляется на безусловный драфт отказов, с ним расторгают контракт. Он едет на ОИ. А перед дедлайном НХЛ спортсмен заново подписывает договор со своей командой.

Проблема тут в том, что этот игрок должен будет пройти через драфт отказов, то есть его сможет взять любой из 32 клубов НХЛ.

Второй вариант — как сделали Илья Ковальчук или Павел Дацюк. Хоккеист уходит на пенсию в НХЛ, а его клуб сохраняет права на игрока, пока ему не исполнится 35 лет.

В случае возвращения, когда тебе нет 35, ты должен получить согласие всех клубов лиги на такой камбэк. А если тебе больше 35, то зарплата игрока зависает под потолком у клуба. Именно поэтому «Детройт» обменял права на Дацюка в «Аризону».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить три матча регулярного чемпионата с участием рижского «Динамо».

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть