Рангник шокирован упадком «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник шокирован состоянием манкунианцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает источник, немецкий специалист шокирован упадком клуба и состоянием некоторых из его звездных футболистов. Также отмечается, что Рангник понимает, что финишировать в четверке лучших Английской премьер-лиги (АПЛ) и попасть в Лигу чемпионов будет сложно. Тренерский штаб увидел, что физическая подготовка игроков ниже, чем ожидалось.

63-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре. Предыдущим местом работы Рангника был московский «Локомотив», в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.

«Красные дьяволы» после 19-ти туров занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

Ранее Ральф Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку форварду Криштиану Роналду.