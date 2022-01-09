Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
До двух третей работодателей в России смогут повысить зарплаты сотрудникам... 11:46
«Подъем»: пациент российской больницы умер, не дождавшись операции из-за... 11:38
В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода 11:36
Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ 11:35
Российские военные начали тренировки в Казахстане 11:26
Спортивный директор «Ференцвароша» оценил сильные стороны Черчесова 11:21
С 9 января в регионах России резко подорожало ОСАГО 11:21
Детский омбудсмен подтвердила гибель второго ребенка во время беспорядков в Алма-Ате 11:20
Замглавы МИД Рябков: Москва разочарована сигналами из Брюсселя и США 11:13
Стал известен новый тренер сборной Польши, которая сыграет с Россией в стыках... 10:59
Бесплатная ставка 1000 р.

Рангник шокирован упадком «Манчестер Юнайтед»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jens Meyer/AP

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник шокирован состоянием манкунианцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает источник, немецкий специалист шокирован упадком клуба и состоянием некоторых из его звездных футболистов. Также отмечается, что Рангник понимает, что финишировать в четверке лучших Английской премьер-лиги (АПЛ) и попасть в Лигу чемпионов будет сложно. Тренерский штаб увидел, что физическая подготовка игроков ниже, чем ожидалось.

63-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре. Предыдущим местом работы Рангника был московский «Локомотив», в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.

«Красные дьяволы» после 19-ти туров занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

Ранее Ральф Рангник объяснил решение отдать капитанскую повязку форварду Криштиану Роналду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть