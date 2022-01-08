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Тарасова рассказала, что ждет от чемпионата Европы по фигурному катанию

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Ожидания от предстоящего чемпионата Европы исключительно оптимистические. Все три наши девочки будут самыми лучшими и яркими на этом турнире», — приводит слова Тарасовой «СЭ».

Национальную команду в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее генеральный директор Федерация фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган рассказал о том, что организация готова помочь фигуристам из Казахстана.

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