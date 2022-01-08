Тарпищев: сборная России прыгнула выше головы, совершив немыслимое

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении национальной команды на ATP Cup в австралийском Сиднее.

Сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила представителям Канады со счетом 1:2.

«Ребята провели отличный турнир, оказались в полуфинале. Они прыгнули выше своей головы в данном случае, поэтому ругать их не за что. В таком составе они совершили немыслимое. Медведев действительно молодец, проявился как лидер, помогал всем ребятам.

В полуфинале мы почти весь матч играли лучше канадцев, в итоге два-три очка все решили. В любом случае, этот турнир пойдет в актив, впереди Австралия», — приводит слова главы ФТР Sport24.

В парном поединке Роман Сафиуллин и Даниил Медведев не смогли обыграть Феликса Оже-Альяссиму и Дениса Шаповалова.

В стартовой игре Сафиуллин проиграл Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), во втором матче Медведев обыграл Оже-Альяссима (6:4, 6:0).

Ранее сообщалось, что Медведев стал лучшим игроком по количеству побед в истории ATP Cup.