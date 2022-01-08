Назван лучший боец MMA 2021 года

Редакция MMA Junkie выбрала лучшего бойца смешанного стиля (MMA) по итогам минувшего года.

Таковым эксперты считают Камару Усмана, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец нигерийского происхождения провел три поединка в 2021 году. 34-летний боец трижды защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Напомним, свой последний бой Усман провел в ноябре прошлого года, где единогласным решением судей победил Колби Ковингтона. Усман демонстрирует серию из 15 побед подряд в UFC.

Всего на счету Усмана 20 побед при единственном поражении.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram высказался о неспокойной ситуации в Казахстане.

«Всем салам алейкум. Очень переживаю за то, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие», — написал Нурмагомедов.