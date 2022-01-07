Нападающий «Зенита» прокомментировал разговоры о его переходе в «Лион»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал информацию о том, что он собирается перейти в «Лион». Слова Азмуна передает Foot01.

«Медиа пишут о том, чего я даже не слышал. Хотел бы сказать, с какими командами общаюсь, но боюсь, что мои слова переврут. Читаю, что уже договорился с одним клубом. Это неправда. То, что моя мама ищет дом во Франции, — ложь. Все это время она была со мной в Гомбеде», — сказал Азмун.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. Иранец пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за клуб с берегов Невы 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Азмуна в «Лион».