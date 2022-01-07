Парагвайский футболист вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА

Парагвайский полузащитник Хесус Медина вылетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА. Об этом сообщает журналист Бруно Понт в Twitter.

Источники утверждают, что соглашение армейского клуба с Мединой будет рассчитано до 2025 года. Сейчас футболист является свободным агентом. Его последним клубом был «Нью-Йорк Сити», за который он в сезоне-2020/2021

забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 38 матчах.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость парагвайца составляет €5 млн.

Ранее «Краснодар» официально объявил о переходе в клуб защитника бразильского клуба «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо.

Контракт с парагвайским футболистом будет подписан до конца июля 2025 года, если игрок успешно пройдет медобследование.