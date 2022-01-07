Шевченко высказался о возможной работе с Миранчуком в «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном переходе в свой клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Слова Шевченко передает Calciomercato.

«Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делает он и президент. Работаю с теми игроками, которые у нас есть, и доволен их отношением к работе», — заявил Шевченко.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. До переезда в Бергамо он на протяжении семи лет выступал за московский «Локомотив» и был одним из лидеров команды. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского игрока составляет €13,5 млн. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа» затягивается из-за того, что наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать россиянина до тех пор, пока с Кубка африканский наций не вернется Жереми Бога, который перейдет в его команду из «Сассуоло».