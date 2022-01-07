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Главный тренер «Тампы»: Кучеров — элита

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Reuters

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Калгари Флэймз» (4:1) отметил российского нападающего Никиту Кучерова, который провел первый матч после травмы. Слова Купера передает официальный сайт НХЛ.

«Он — элита. Пропустил столько времени, вышел против большой и быстрой команды. И сделал то, что вы видели. Но Никита первый скажет вам, что ему еще есть в чем прибавлять. Кучеров сделал несколько голов. Его пас, когда Пойнт замыкал штангу — это элита. Возможно, Никита еще прибавит, когда наберет форму», — сказал Купер.

Напомним, счет в мачте был открыт лишь в середине второго периода после заброшенной шайбы форварда «Тампы» Кори Перри. В начале третьей двадцатиминутки канадец Брейден Пойнт укрепил преимущество «Лайтнинг». Утроил отрыв своей команды Ондржей Палат. Отметим, что во второй и третьей шайбе принял участие Никита Кучеров, отметившийся двумя результативными передачами. Алекс Киллорн сделал счет 4:0. Единственную шайбу в составе «Калгари» забросил Диллон Дюбе.

Ранее Кучеров прокомментировал свое результативное возвращение на лед после травмы.

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Хоккей. НХЛ
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