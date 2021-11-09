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Загитова заявила, что у Милохина «тряслись ноги» во время проката с Медведевой

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Дмитрий Голубович/Павел Кашаев/Global Look Press

Ведущая «Ледникового периода» Алина Загитова взяла интервью у пары двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после их трогательного проката в образе Ромео и Джульетты в седьмом выпуске шоу. В частности, олимпийская чемпионка отметила, что у блогера «тряслись ноги» от волнения. Милохин действительно чуть не упал после прыжка вперед в конце проката. Слова Загитовой передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Даня, показалось, что у тебя чуть-чуть ноги тряслись», — сказала ведущая.

«Я волновался, как обычно. Но чтобы тряслись ноги? Блин, я не заметил. Реально?» — удивился Милохин.

«Да. Просто знай, что у тебя тряслись ноги», — со смехом ответила Загитова.

Также олимпийская чемпионка поинтересовалась, откуда у Милохина такой артистизм: «Это от тиктока?»

«От Жени и от Ильи Авербуха. А также от мамы», — сказал блогер.

Ранее Милохин ответил Загитовой на вопрос о поцелуе с Медведевой.

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