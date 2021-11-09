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Владелец AMC Fight Nights считает, что бойцы Минеев и Исмаилов применяли допинг

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AMC

Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов поделился мнением, что бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов применяли допинг перед очным поединком.

«Химичились ли они? Стопудово. Я просто вижу ребят, которые вкалывают лошадиными дозами, у них уже на ногах волосы не растут. Мне жалко их», — сказал Мурадов на YouTube-канале Fight Nights Global TV.

16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

По окончании боя 35-летний уроженец Нижнего Тагила потерял сознание, из-за чего развязка конфликта с Минеевым могла стать трагической.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Минеев отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова о готовности провести третий и решающий бой против него.

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