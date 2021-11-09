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«Это интересный игрок»: в «Сампдории» отреагировали на слухи о переходе Миранчука

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Reuters

Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости заявил, что клуб не собирается арендовывать российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты». Слова Ости передает Sport24.

«Миранчук? Это интересный игрок, но сейчас о его аренде речи не идет, это слухи», — сказал Ости.

Накануне сообщалось, что Миранчук в зимнее трансферное окно может покинуть итальянскую «Аталанту».

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн.

При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой «Аталанта» хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

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Футбол. Чемпионат Италии
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