Овечкин: давайте не будем забегать вперед, нужно обойти Халла, а потом поговорим о Ягре

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что сравнялся с Бредом Халлом по заброшенным шайбам за карьеру. Слова Овечкина передает официальный сайт НХЛ.

«Видел, как играет Халл? Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую. Теперь на очереди Ягр? Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире», – сказал Овечкин.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов Лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее бывший нападающий ряда клубов НХЛ Бретт Халл выразил мнение, что сравнявшийся с ним по заброшенным шайбам Овечкин не является уникальным игроком.