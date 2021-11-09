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Блогер Пол рассказал, когда проведет бой с Макгрегором

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YouTube/Instagram

Блогер Джейк Пол заявил, что через два года он может провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Слова Пола передает TalkSPORT.

«Бой с Конором очень реален. Думаю, он состоится в ближайшие 1,5-2 года. Он имеет финансовый смысл. У меня нет сообщений для Конора. Сейчас я ему нужен больше, чем он мне. Он чертов неудачник, пьяный ублюдок, делает все это безумное дерьмо. У этого парня беспорядок в жизни, поэтому, как я уже сказал, я ему нужен больше, чем он мне», – сказал Пол.

18 апреля блогер Джейк Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена. Его брат Логан Пол провел поединок с Флойдом Майвейзером, который завершился вничью.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее боец UFC Майкл Чендлер намекнул на поединок с Макгрегором.

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