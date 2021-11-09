Американский боец о поединке с Хабибом: я подвел свою команду и семью

Американский боец UFC Джастин Гэтжи в своем Instagram рассказал о переживаниях из-за поражения в поединке против экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«В течение последнего года я каждый день просыпался с борьбой против самого себя. Я был смущен своим предыдущим поединком, и подвел свою команду и семью. Этого больше не повторится», — написал Гэтжи.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. В своем последнем поединке российский боец одержал победу над американцем Джастином Гэтжи удушающим приемом. На счету 32-летнего Гэтжи 23 победы и три поражения.

Ранее Джастин Гэтжи, а также его соперник по UFC 268 Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя.