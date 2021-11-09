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Овечкин вышел на чистое первое место в списке снайперов сезона НХЛ

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sportexpress/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место в списке снайперов регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Баффало Сейрбз» Овечкин набрал три очка — он забросил шайбу, которая стала 741-й в его карьере и помогла ему сравняться с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов Лиги, а также помог отличиться Тому Уилсону, который открыл счет, и Джону Карлсону.

Таким образом, на счету российского форварда 11 заброшенных шайб в этом сезоне. На втором месте в гонке снайперов расположился немецкий хоккеист Леон Драйзайтль (десять заброшенных шайб за десять игр), замкнул тройку лидеров канадец Тайлер Бертуцци (девять голов за десять матчей).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало Сейрбз».Первой звездой стал Том Уилсон, который в поединке набрал два очка, оформив дубль. Замкнул тройку лидеров нападающий «столичных» Коннор Макмайкл (1+0).

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Хоккей. НХЛ
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