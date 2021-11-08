Нападающий «Манчестер Юнайтед» отказался от вызова в сборную Англии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказался от вызова в сборную Англии на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022, сообщается на официальном сайте национальной команды.

24-летний нападающий принял решение тренироваться в расположении клуба, чтобы восстановиться после операции на плече.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел шесть матчей во всех турнирах и сумел забить три мяча.

Нападающий дошел со сборной Англии до финала чемпионата Европы — 2020, в котором его команда потерпела поражение от Италии в серии пенальти. Один из 11-метровых не реализовал сам Рэшфорд. На турнире англичанин провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рэшфорда составляет €85 млн.

Ранее Маркус Рэшфорд получил докторскую степень, став самым молодым лауреатом такого уровня в истории Манчестерского университета.