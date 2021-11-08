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Фанаты «Барселоны» выкрикивали оскорбления в адрес «ПСЖ» на презентации Хави

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Reuters

Фанаты «Барселоны» во время презентации нового главного тренера Хави Эрнандеса выкрикивали оскорбительные фразы в адрес «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Sport.es.

На презентации специалиста присутствовало около 10 тысяч зрителей. Болельщики скандировали имя Хави, но затем стали выкрикивать оскорбительную фразу «Puta PSG».

О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Роналда Кумана.

Соглашение между клубом и наставником рассчитано до лета 2024 года. 8 ноября состоится официальная презентация.

Хави начал тренерскую карьеру в катарском «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Барсы» Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 17 очков в 12 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее бразильский футболист «Барселоны» Фелиппе Коутиньо отказался выходить на замену в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (3:3).

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Футбол. Чемпионат Испании
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