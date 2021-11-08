Российского бойца ММА задержали с наркотиками в аэропорту Внуково

Российский боец ММА Салман Жамалдаев был задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Сообщается, что у спортсмена обнаружили наркотики.

Боец собирался лететь в Грозный. Сейчас он находится на допросе, ожидая адвоката.

Жамалдаев является чемпионом мира по шутбоксингу, чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга России по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе. Также Жамалдаев — бывший чемпион лиги World Fighting Championship Akhmat (WFCA), и Absolute Championship Berkut (ACB) в полулегком весе.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что дисквалифицированный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может сыграть на Олимпийских играх — 2022.