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Билялетдинов о травмированных футболистах сборной России: это заменяемые игроки

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» высказался о травмах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Ильи Самошникова, которые не смогут помочь сборной России в матчах квалификации на ЧМ-2022.

«Это естественная ситуация, которая присуща не только нашей сборной. Те же хорваты приехали к нам, имея проблемный состав. Похожие проблемы есть и в других разных командах, я конкретно не фиксировал. Да, мешает, тем более если игрок планируется в стартовом составе, какие-то наиграны связи... У нас нет одиночек в команде, которые могут в одиночку решить судьбу матча двумя-тремя эпизодами, как Месси, Роналду или Лукаку.

Рвутся налаживаемые, но не налаженные до конца связи. Захарян наверняка планировался в стартовый состав. Насчет Самошникова не знаю — у него и в прошлый раз повреждение было. Но сказать, что Самошников и Захарян незаменимые, что на них держится вся сборная, нельзя. Самошников еще молод, Захарян — юн. Их игра на взрослом уровне еще нестабильная. Поэтому, даже если бы они были полностью здоровыми, перепады исключать нельзя. На данный момент это заменяемые игроки. В сборной Карпина важны самоотдача и соблюдение рисунка игры. В сборной сейчас нужен результат, а не зрелищность, это понятно. Его обеспечат командные взаимодействия», — сказал Билялетдинов.

В заключительных матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заявил о готовности стать капитаном национальной команды в предстоящих отборочных матчах.

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